«إمباور» تمنح عقوداً بـ 175 مليون درهم لتوسيع شبكتها في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، أمس، عن منحها مجموعة عقود بنحو 175 مليون درهم لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق في إمارة دبي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن ذلك يأتي في ظل النمو المطرد لأعمالها ومشروعاتها الضخمة التي تنفذها في إمارة دبي.

وأوضحت أنها ستقوم بتوسيع شبكة أنابيب تبريد المناطق الخاصة بها في شارع الشيخ زايد لخدمة مشروع «دبي أرينا»، وبرج الوصل بطول ثلاثة كيلومترات من محطة التبريد الموجودة في منطقة الخليج التجاري، حيث سيتم استخدام تقنيات خاصة لتمرير الأنابيب بشكل لا يسبب إزعاجاً لمنظومة النقل، من خلال حفر نفق تحت شارع الشيخ زايد بعمق 15 متراً، كما سيتم تمديد شبكة أنابيب أخرى إلى برج البطحاء.

وأضافت أن هذه التوسعة ستضم تمديد شبكة أنابيب بطول ثمانية كيلومترات إلى مشروعات أخرى في مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية)، وقرية جميرا جنوب، و«دبي لاند»، و«سيتي لاند»، ومجمع دبي للعلوم (المرحلة الثانية).