سوق دبي المالي ينجز تسوية أولى صفقات إعادة الشراء «الريبو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي أمس، عن قيامه أخيراً بتسوية أولى صفقات إعادة الشراء «الريبو» على الأوراق المالية المدرجة في السوق، حيث شملت الصفقة 45 مليون سهم من أسهم شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، وستة ملايين سهم من أسهم «شركة الخليج للملاحة»، مشيراً إلى أن إنجاز تلك الصفقة يأتي في أعقاب قيام السوق أخيراً بإطلاق خدمة «الريبو» في خطوة أولى من نوعها من جانب أسواق المال الإقليمية، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من القيم الكامنة لما بحوزتهم من أوراق مالية.

الصفقة شملت 45 مليون سهم من «دريك آند سكل».. و6 ملايين سهم من «الخليج للملاحة».

وكان سوق دبي المالي قد منح شركة «إيكوتيز فيرست هولدنجز» العالمية الناشطة في مجال الإقراض وتوفير الحلول التمويلية للمستثمرين، الموافقة في أبريل الماضي لتصبح بذلك أول موفر لهذه الخدمة في السوق.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع بسوق دبي المالي، مريم فكري: «الإعلان عن إنجاز أولى صفقات إعادة الشراء (الريبو)، تطور مهم يعكس مضي السوق قدماً على طريق خلق قيمة مضافة لمستثمريه عبر تمكينهم من الحصول على سيولة نقدية من شركة الإقراض عبر تنفيذ صفقات إعادة شراء خارج المقصورة نظير ما يحوزونه من أوراق مالية، كما أن بمقدور الشركة، بيع الأوراق المالية في السوق بما يعزز من أنشطة التداول. ونتطلع إلى قيام المؤسسات المالية بالاستفادة من هذه الخدمة المتطورة الجديدة من أجل تطوير منتجات مالية جديدة».

يشار إلى أن صفقات إعادة الشراء تعتبر بمثابة أداة مالية يوفر من خلالها الطرف المشتري، سيولة نقدية للطرف البائع، في مقابل الأوراق المالية التي بحوزة الطرف البائع، والذي يمكنه، بعد فترة محددة، إعادة شراء تلك الأوراق المالية من المشتري بسعر يُحدد سلفاً عند إبرام الصفقة.