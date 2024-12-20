هبوط حاد للبتكوين بأكثر من 7.7 % بسبب موجة بيع حادة

تحولت عملة البيتكوين للهبوط خلال تعاملات الجمعة، مع تعرضها لاستمرار موجة البيع الحادة التي أعقبت خفض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي توقعات تخفيضات الفائدة في عام 2025.

تراجعت البيتكوين بنسبة 7.74% إلى 9515.2 دولار في تمام الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 0.94% خلال التعاملات.

وهبطت الإيثريوم 3.68% إلى 3248.66 دولار، وكذلك الريبل بنسبة 5.57% إلى 2.13 دولار، ودوج كوين 9.56% إلى 28.82 سنت.

أظهرت بيانات من منصة "كوين جلاس" تصفية المتداولين ما قيمته 1.2 مليار دولار من المراكز في سوق مشتقات العملات المشفرة الممولة بأسلوب الرافعة المالية، وذلك خلال الـ 24 ساعة التالية على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي.

وأوضحت البيانات أن أكثر من مليار دولار من هذه المراكز كانت للشراء، أو رهانات على ارتفاع السعر.

قال "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الفيدرالي الأربعاء الماضي، إن القانون لا يتيح للمركزي الأمريكي الاحتفاظ باحتياطي من عملة البيتكوين المشفرة، ولا رغبة لصناع السياسة النقدية بالمشاركة في أية جهود حكومية ترمي إلى ذلك.

وأوضح "باول" أن النظر في المسائل القانونية المتعلقة بحيازة المركزي للبيتكوين تقع ضمن اختصاص الكونجرس.

وذلك بعد أن سبق وذكر "باول" في الرابع من ديسمبر الجاري في تصريحات صحفية، أن الفيدرالي ينظم ويشرف على القطاع المصرفي، ولا يريد أن يهدد التفاعل بين أعمال الأصول المشفرة والبنوك صحة المصارف، وأشار إلى أن المركزي لا يضطلع في تنظيم سوق العملات المشفرة بشكل مباشر.

فيما سبق وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" بتأسيس احتياطي استراتيجي من البيتكوين بعد عودته للبيت الأبيض، واستحدث منصبا جديدا أطلق عليه "قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة" ويخطط لإسناده إلى "ديفيد ساكس" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "باي بال".

وحسب بيانات "كوين ماركت كاب"، هبطت القيمة السوقية لمجمل العملات المشفرة 8.19% إلى 3.24 تريليون دولار مع ارتفاع حجم التداول على مدار الـ 24 ساعة الماضية 11.54% في دلالة على استمرار عمليات البيع.

يذكر أن تعرض سوق العملات المشفرة لموجة تصحيح دفعت البيتكوين للتراجع دون المستوى النفسي الهام عند 100 ألف دولار أتي بعد إشارة صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال إجراء خفضين فقط للفائدة خلال العام القادم.