بيتكوين تنخفض 10.7% وسط مخاوف رفع الفائدة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 10.7% خلال تعاملات اليوم الاثنين لتصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، لتفقد العملات المشفرة أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 24 ساعة. وجاء تراجع العملات المشفرة بعد بيانات التضخم الأميركية المفاجئة التي تواصل الضغط على أسعار الأصول ذات المخاطر العالمية، وترجح رفعا قويا لأسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض سعر بيتكوين إلى 24.722 ألف دولار خلال تعاملات اليوم، بينما تصل التراجعات إلى 21.3% على مدار أسبوع.

وبلغت القيمة السوقية لـ«بيتكوين» 473 مليار دولار أمريكي، بإجمالي 19.066 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول. ولا تزال بيتكوين منخفضة بحوالي 64% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغة 69 ألف دولار في نوفمبر 2021. وهبطت «إيثيريوم» ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 14% إلى 1271 دولارا، بينما تصل التراجعات الأسبوعية لهذه العملة إلى 33%، وسجلت القيمة السوقية 154.8 مليار دولار. وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم بمقدار 104 مليارات دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 1.001 تريليون دولار، وفق بيانات موقع «كوين ماركت كاب».

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