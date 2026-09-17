النفط يتراجع و"برنت" عند 104.59 دولار

واصلت أسعار النفط تراجعها في مستهل تعاملات اليوم، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 104.59 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 101.29 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد انخفضا بنحو 3 دولارات للبرميل عند ختام تعاملات أمس الأربعاء.