استقرار أسعار المعدن الأصفر وتباين المعادن النفيسة

استقرت أسعار الذهب اليوم، حيث بقي المعدن الأصفر في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 4159.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر عند 4187.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 61.32 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1707.65 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1170.75 دولار.