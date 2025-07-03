تراجع أسعار الذهب .. كم بلغ سعر الأوقية؟

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وفيتنام عقب إبرامهما اتفاقا تجاريا، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول مسار الفائدة الأميركية.



بحلول الساعة 00:29 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3345.57 دولارا للأوقية (الأونصة).



وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3356.60 دولارا.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية أقل مما تعهدت به بنسبة 20 بالمئة على سلع مختلفة من فيتنام.



وتعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.



في الوقت نفسه، سعى المفاوضون الأميركيون والهنود إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لخفض التعريفات الجمركية قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في التاسع من يوليو.



ومع ذلك، لا تزال الخلافات حول منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأميركية دون حل، حسبما أفادت مصادر مطلعة على المحادثات.



ولم يظهر ترامب مؤشرات على تمديد الموعد النهائي للمفاوضات على الرغم من تعثر المناقشات مع اليابان، وهي شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه عبر عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.



وجاء في تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة هبط 33 ألف وظيفة في يونيو ، مسجلا أول انخفاض في أكثر من عامين إذ أعاقت حالة عدم اليقين الاقتصادي التوظيف.



ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية ويصدر، اليوم، ومن المتوقع أن يُظهر زيادتها 110 آلاف وظيفة في يونيو بانخفاض من 139 ألفا في مايو ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.



وتتوقع السوق حاليا خفض سعر الفائدة الأميركية 66 نقطة أساس هذا العام بين سبتمبر وديسمبر .



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 36.36 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1412.13 دولار وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1150.28 دولارا.