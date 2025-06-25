استقرار أسعار "المعدن الأصفر"

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعدما أدى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى فتور الطلب على الملاذ الآمن، لكن ضعف الدولار والإقبال على اقتناص الفرص بعد انخفاض الذهب في الجلسة السابقة ساعد في الحد من الخسائر.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء.



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3340 دولاراً.



وأعلنت إيران وإسرائيل، أمس الثلاثاء، توقف حربهما الجوية في أعقاب توبيخ علني من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب انتهاكهما لوقف إطلاق النار الذي أعلنه في وقت سابق من ذلك اليوم.



وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.



وتراجعت ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في يونيو مع تزايد قلق الأسر بشأن توافر الوظائف ووسط تزايد الضبابية الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.



وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول لأعضاء الكونجرس إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض محتمل لأسعار الفائدة.



ويتوقع المتداولون حالياً خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 61 نقطة أساس خلال عام 2025 وأن يكون أول تحرك في سبتمبر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 35.94 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1313.88 دولاراً ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1064.01 دولاراً.