حادثة "طيران الهند".. البيانات تكشف تفاصيل عمر الطائرة وسجلها التشغيلي

بينما ستتواصل التحقيقات في حادثة طائرة "طيران الهند" التي تصدّرت عناوين الأخبار اليوم، كشفت شركة "Cirium" العالمية المتخصصة في بيانات الطيران عن معلومات تفصيلية تتعلّق بالطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، في محاولة لرسم ملامح أوّلية عن سجلها الفني والتشغيلي.. وهذه أبرزها:

· أول رحلة للطائرة المنكوبة كانت في 14 ديسمبر 2013.

· تم تسليم الطائرة إلى الخطوط الجوية الهندية في 28 يناير 2014.

· يبلغ عمر الطائرة 11.5 عاماً.

· كانت الطائرة مزوّدة بـ 18 مقعداً في درجة الأعمال و238 مقعدًا في الدرجة السياحية.

· سجّلت الطائرة أكثر من 41 ألف ساعة طيران، وحوالي 8 آلاف عملية إقلاع وهبوط.

· يوجد حالياً 1148 طائرة من طراز بوينغ 787 في الخدمة عالمياً، بمتوسط عمر يبلغ 7.5 سنوات.

· كان لدى الخطوط الجوية الهندية 34 طائرة بوينغ 787 في الخدمة وقت الحادث، بما في ذلك هذه الطائرة. لدى شركة الطيران طلب شراء إضافي لـ 20 طائرة 787، بالإضافة إلى خطاب نوايا لشراء 24 طائرة إضافية.

· يصل إجمالي أسطول طيران الهند إلى 190 طائرة، بمتوسط عمر يبلغ 8.4 سنوات.