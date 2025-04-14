ارتفاع صادرات الصين بنسبة 12,4% خلال مارس وتراجع الواردات

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 12,4% خلال شهر مارس الماضي عن العام السابق حيث هرعت الشركات للتغلب على الزيادة في التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتراجعت الواردات بنسبة 4,3%، بحسب ما أفادت به إدارة الجمارك الصينية.

وقالت أن الصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت بنسبة 5,8 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق في حين انخفضت الواردات بنسبة 7%.

يشار إلى أن فائض الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 27,6 مليار دولار في مارس الماضي مع ارتفاع الصادرات بنسبة 4,5 %.

وسجلت الصين فائضا تجاريا بلغ 76,6 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول