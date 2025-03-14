هاتف ذكي جديد مقاوم للماء

كشفت شركة «فيفو» عن هاتفها الذكي «Y300i» الجديد، الذي يتمتع بحماية ضد الماء والغبار وفقاً لمعيار الحماية «IP64».

وذكرت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.68 بوصات، وبدقة وضوح (1608 × 720 بيكسل)، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز.

وأضافت أن الهاتف مزود بمعالج «Snapdragon 4 Gen 2» مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة ثمانية أو 12 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 أو 512 غيغابايت.

ويشتمل الهاتف «Y300i» الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة خمسة ميغابيكسل لالتقاط صور «السيلفي».

وتم تزويد الهاتف بمستشعر بصمات الأصابع، فيما تم تجهيزه ببطارية سعة 6500 مللي أمبير ساعة.