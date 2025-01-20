تراجع الدولار قبيل عودة ترامب للبيت الأبيض

تراجع الدولار وسجلت عملة بتكوين المشفرة أعلى مستوى على الإطلاق قبيل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم، إذ يركز المستثمرون على خطاب تنصيبه الذي قد يؤثر فورا على الدولار.

وارتفع الين اليابان ليبقى بالقرب من أعلى مستوى في شهر والذي لامسه يوم الجمعة، إذ يراهن المتعاملون على أن بنك اليابان (المركزي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يقل التداول عن المعتاد نظرا لغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج.

وعززت بيانات تضخم أمريكية ضعيفة وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة عدة مرات الإقبال على الأصول عالية المخاطر في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عملة البتكوين التي سجلت أعلى مستوى قياسي لها اليوم الاثنين عند 109071.86 دولار قبل أن تسجل في أحدث التعاملات ارتفاعا 4.2 بالمئة عند 108025 دولار.

ووعد ترامب بأن يكون "رئيس العملات المشفرة"، ومن المتوقع أن يصدر أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز الاعتماد واسع النطاق على الأصول الرقمية.

ويخشى بعض المحللين الآن أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإدارة الأمريكية للتدابير إلى تعطيل الزخم الإيجابي.

ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن تدعم التغييرات في السياسة الأمريكية قوة الدولار، لكنهم يتوخون الحذر إزاء المخاطر قريبة المدى بسبب توقعات السوق بالتحرك السريع نحو الرسوم الجمركية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، 0.32 بالمئة إلى 109.08. وبلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوى في 26 شهرا عند 110.17.

وارتفع المؤشر أربعة بالمئة منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني مع توقع المتعاملين أن تعزز سياسات ترامب النمو والتضخم.

وارتفع اليورو 0.39 بالمئة إلى 1.031 دولار، لكنه ظل قرب أدنى مستوى في عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي وسط التهديد بفرض رسوم جمركية.

وقال سيجاي راجادياكشا محلل الأبحاث في باركليز بعد تقييم الإعلانات التي قد تؤثر على الأسواق على الفور "إذا تم استخدام 'قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدوليية' لأغراض تتعلق بالتجارة، فيجب أن ترى الأسواق ذلك كبيان قوي للنوايا بأن الولايات المتحدة تخطط لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق".

وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية هو قانون اتحادي أمريكي يمنح الرئيس سلطة تنظيم المعاملات الاقتصادية استجابة للتهديدات غير العادية والاستثنائية.

وعلى الصعيد المالي، قال راجادياكشا "سنراقب لنرى ما إذا كان الرئيس ترامب سيتحدث عن التحفيز المالي".

وسجل الين في أحدث المعاملات 156.11 للدولار، إذ لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهر عند 154.98 والذي لامسه يوم الجمعة. وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الأسبوع إذا لم تشهد السوق صدمات عندما يتولى ترامب منصبه.