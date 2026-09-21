استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، اليوم، قرب أعلى مستوى لها في أسبوع الذي سجلته يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4379.74 دولار للأوقية (الأونصة)، دون تغير يذكر، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4419.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 66.76 دولار للأوقية، والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 1804.33 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1311.65 دولار.