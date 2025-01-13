قوة الدولار تعمق خسائر عملات أخرى

ارتفع الدولار بقوة اليوم، ما دفع عملات رئيسية إلى الهبوط لأدنى مستوى في سنوات بعد تقرير وظائف أمريكي أكد على متانة أكبر اقتصاد في العالم وأربك توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين اليوم، مقابل سلة من ست عملات ليبلغ ذروة عند 109.98 مواصلا مكاسب سجلها منذ الأسبوع الماضي.

واتسم التداول بالمحدودية في الجلسة الآسيوية مع إغلاق أسواق اليابان بسبب عطلة، لكن تحركات سوق الصرف اتسمت بالتقلب وسجلت عملات أخرى مستويات منخفضة جديدة بضغط من قوة الدولار.

وسجل اليورو أقل مستوى منذ نوفمبر 2022 عند 1.0275 دولار، وشهد الجنيه الإسترليني تراجعا جعله من أكبر الخاسرين اليوم إذ هبط بأكثر من 0.5% إلى أدنى مستوى في 14 شهرا عند 1.2128 دولار.

ويتعرض الجنيه الإسترليني إلى ضغوط بسبب مخاوف في بريطانيا بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض والقلق المتزايد بشأن الأوضاع المالية للبلاد. وسجل الأسبوع الماضي خسائر بلغت 1.8%.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع وتيرة نمو الوظائف بأكثر من المتوقع بالولايات المتحدة الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1% مع إنهاء سوق العمل العام الماضي على أساس متين مما دفع المتعاملين إلى تقليص كبير لرهانات خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 27 نقطة أساس فقط هذا العام، انخفاضا من حوالي 50 نقطة أساس في بداية العام.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الأربعاء، وأي قراءة إيجابية مفاجئة قد تشير إلى إلغاء كامل لخطط خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أيضا أن يدلي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بتصريحات هذا الأسبوع.

وقال نيك ريس كبير محللي سوق الصرف الأجنبي لدى مونيكس أوروبا "تؤكد هذه البيانات الأحدث على أن الاستثنائية الاقتصادية في الولايات المتحدة تظل موضوعا رئيسيا للسوق في بداية 2025".

وأضاف "استقرت سوق العمل في الولايات المتحدة لكنها لا تظهر مؤشرات على التراجع، ومع المخاطر المرتفعة للتضخم في ظل إدارة (دونالد) ترامب الجديدة... فسيعزز ذلك توجه التعليق المطول للتيسير النقدي من لجنة السوق الاتحادية المفتوحة".

وتراجع الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى منذ أبريل 2020 إلى 0.6131 دولار أمريكي.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.05% إلى 0.55525 دولار أمريكي ليظل قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وخالف اليوان الاتجاه العالمي السائد ليصعد اليوم، بعد أن كثفت بكين جهود الدفاع عن العملة من خلال تخفيف قواعد السماح بمزيد من الاقتراض الخارجي.

وسجلت العملة في التداولات المحلية ارتفاعا طفيفا وبلغت في أحدث تعاملات 7.3318 مقابل الدولار لكنها ما زالت قرب أدنى مستوى في 16 شهراً.

وجاءت مكاسب اليوان أكبر في التعاملات الخارجية إذ صعد بأكثر من 0.15% وسجل في أحدث تداولات 7.3535 مقابل الدولار.

وفي اليابان، ارتفع الين 0.1% إلى 157.53 وما منع تراجعه هي أنباء أفادت بأن صناع السياسات في بنك اليابان المركزي قد يرفعون توقعاتهم للتضخم في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر بما قد يشير إلى رفع جديد لأسعار الفائدة.