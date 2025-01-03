انخفاض الدولار وتوقعات بتضرر اليورو

انخفض الدولار اليوم، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر، مدعوما بتوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التفوق على نظرائه على مستوى العالم هذا العام وأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل أعلى نسبيا.

وأدى سوق العمل القوي والتضخم المرتفع إلى رفع عائدات سندات الخزانة في الأسابيع القليلة الماضية وتعزيز الطلب على العملة الأمريكية.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي السياسات الجديدة لإدارة دونالد ترامب القادمة التي تتضمن تخفيف اللوائح التنظيمية للنشاط الاقتصادي، وتقليص الضرائب، ووضع قيود على الهجرة غير الشرعية والرسوم الجمركية، إلى تعزيز النمو وزيادة ضغوط الأسعار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.16% اليوم ليسجل 109.04، بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين عند 109.54 أمس، وهو في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.94%.

ورغم المكاسب في الآونة الأخيرة التي حققها الدولار لكن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن موعد تطبيق السياسات التي تعتزم الحكومة الأمريكية الجديدة تطبيقها، وما قد يترتب على ذلك من آثار في نهاية المطاف. وقد يؤدي هذا إلى توقف ارتفاع الدولار في الأمد القريب.

وقالت هيلين جيفن التي تتداول في العملات الأجنبية لدى مونيكس يو.إس.إيه في واشنطن "من المرجح أن نشهد تراجعا طفيفا للدولار مع وصول الإدارة (الجديدة) لأن كل هذه التعريفات المقترحة سيستغرق تنفيذها بعض الوقت ولا نعرف بالفعل ما إذا كان سيتم تنفيذ كل هذه المقترحات أم لا".

وأضافت جيفن "مع انتقالنا إلى النصف الثاني من هذا العام، أعتقد أننا سنرى مزيدا من قوة الدولار".

ويواجه اليورو توقعات نمو أضعف وقد يتضرر بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أكثر من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

ويتوقع المتداولون أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهم غير واثقين من أن مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وارتفع اليورو عند 1.0289 دولار لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.35% وهو الأسوأ منذ أوائل نوفمبر.

وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 0.15% إلى 1.2399 دولار. وكان في طريقه إلى خسارة نحو 1.39% خلال الأسبوع، في أكبر خسارة منذ أوائل نوفمبر.

وانخفض الدولار 0.15% إلى 157.29 ين ياباني ليصل إلى أقل بقليل فحسب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 158.09 الذي بلغه في ديسمبر.

وكانت العملة اليابانية ضحية للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان لأكثر من عامين الآن، وسط حذر بنك اليابان من أن يؤدي رفع الفائدة إلى المزيد من الضغط على العملة.

وبلغ اليوان الصيني في الداخل أدنى مستوى في أكثر من عام عند 7.3199 مقابل الدولار، مع استمرار انخفاض العائدات وتوقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة المحلية في الضغط على العملة.

وفي العملات المشفرة، انخفض بتكوين 0.15 بالمئة إلى 96969 دولاراً.