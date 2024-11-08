الدولار يتجه للصعود

عاود الدولار الارتفاع اليوم الجمعة ويتجه إلى إنهاء أسبوع مضطرب بمكاسب طفيفة مع تقييم الأسواق لتأثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والتوقعات بشأن أسعار الفائدة.

وستختتم الصين قبل نهاية التداولات الآسيوية اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، الذي استمر خمسة أيام وظل المستثمرون يتابعونه بحثا عن تفاصيل بشأن إجراءات التحفيز التي يمكن أن ترفع قيمة اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وانخفض الدولار في الجلسة السابقة مع توقف المتعاملين عن الرهان على فوز ترامب بعد تفوقه في الانتخابات.

ودفع هذا الجنيه الإسترليني بعيدا مجددا عن المستوى النفسي المهم البالغ 1.30 دولار، وتراجع اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.0782 دولار.

واتجهت العملة الموحدة إلى الانخفاض بنسبة 0.3 بالمئة خلال الأسبوع الذي شهد أزمة سياسية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث انهار ائتلاف بقيادة المستشار أولاف شولتس في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أمس، بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا على نطاق واسع وأشار إلى نهج صبور وحذر تجاه اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي.

وأصبح مسار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غامضا بعد فوز ترامب في الانتخابات لأن من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي خطط الرئيس الأمريكي المقبل لفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات إلى ارتفاع التضخم.

وتفاعل المتعاملون مع نتائج الانتخابات بتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وقال جاي برايسون كبير خبراء الاقتصاد في ويلز فارجو "إذا فرضت إدارة ترامب القادمة تعريفات جمركية كبيرة أو تبنت سياسات أخرى تزيد من التضخم، فإننا نعتقد أن أسعار الفائدة لدى البنك المركزي قد تصل إلى أدنى مستوياتها في العام المقبل عند ما يقرب من أربعة بالمئة وليس من ثلاثة بالمئة".

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.2970 دولار بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا في وقت سابق من الأسبوع.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين وسجل 152.86 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 104.50 مقابل سلة من العملات ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمئة. وزاد 1.53 بالمئة يوم الأربعاء مع زيادة التداولات المراهنة على سياسات ترامب.

وانخفض اليوان قليلا إلى 7.1476 مقابل الدولار في السوق المحلية، كما تراجع في التعاملات الخارجية 0.08 بالمئة إلى 7.1558 مقابل العملة الأمريكية.

ونزل الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6655 دولار في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون أخبارا من الصين.

لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.85 بالمئة، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له في شهرين ونصف بدعم من زيادة الإقبال على المخاطرة.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.24 بالمئة إلى 0.6008 دولار، لكنه يتجه أيضا إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد بالمئة.