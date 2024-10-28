الذهب يتراجع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم، تحت ضغط من قوة الدولار الأميركي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:57 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.90 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار ارتفاعا قياسيا إلى 2758.37 دولار للأوقية يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعة واحدا بالمئة تقريبا.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 2745.30 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

ووفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة السوق التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 94.8 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأميركي في نوفمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.57 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.23 بالمئة إلى 1025.15 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1190.97 دولار للأوقية.