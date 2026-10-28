الذهب يرتفع قليلا وتباين أداء المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، عقب صعودها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4061.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4075.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.1% إلى 54.38 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2% إلى 1537.58 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1031.42 دولار.