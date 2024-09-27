هبوط الدولار بعد انحسار تأثير بيانات اقتصادية أمريكية قوية

تراجع الدولار وسط تعاملات متقلبة، أمس، بعد انحسار دفعة من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، بينما ارتفع الفرنك السويسري بعد أن خفض البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وبدأ الدولار تقليص خسائره بعد بيانات أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت أربعة آلاف طلب إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 218 ألف طلب، وهو أقل من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بتسجيلها 225 ألف طلب.

وأظهرت تقارير أخرى أن أرباح الشركات زادت في الربع الثاني بوتيرة أقوى من المتوقع، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير معدلة بلغت ثلاثة بالمئة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، 0.42 بالمئة إلى 100.52 نقطة، وبات في طريقه إلى تسجيل الانخفاض السادس في سبع جلسات، وذلك بعد أن ارتفع إلى 100.95 نقطة في وقت سابق من مساء أمس.

وصعد اليورو 0.41 بالمئة إلى 1.1178 دولار.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يزال المتعاملون يتوقعون بنسبة 51.3 بالمئة خفضا ثانيا كبيرا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في السادس والسابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري 0.55 بالمئة إلى 0.846 فرنك بعد أن خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة 25 نقطة أساس، مقتفيا أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي، كما ترك الباب مفتوحا لمزيد من الخفض مع تباطؤ التضخم بصورة حادة.

وقال محللون في جولدمان ساكس إن خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة جاء نتيجة تراجع الضغوط التضخمية مدفوعة بقوة الفرنك وعوامل أخرى، ويتوقعون خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.

وتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي، أمس، لكن أحجم عدد منهم، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، عن التعليق على السياسة النقدية.

وصعدت العملة اليابانية 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 144.6 ين للدولار. وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني في يوليو تموز أن صناع السياسات منقسمون بشأن مدى السرعة التي ينبغي بها رفع أسعار الفائدة، وهو ما يسلط الضوء على عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة التالية في تكاليف الاقتراض.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.71 بالمئة إلى 1.3417 دولار، وأصبح في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي له منذ شهر.