ارتفاع أسعار الذهب.. اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل وترقب المستثمرين لمجموعة من البيانات الأمريكية فضلا عن استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2516.63 دولار للأوقية (الأونصة) وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله المعدن الأصفر في 20 أغسطس آب وبلغ 2531.60 دولار.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2550 دولارا.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

كما تصدر بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي غدا الجمعة وقد تقدم المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وقالت جوليا خاندوشكو الرئيسة التنفيذية لشركة الوساطة الأوروبية مايند موني إنه إذا جاء تقرير التضخم إيجابيا فسيكون ذلك داعما آخر لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول وسيدفع الأسعار إلى الارتفاع لأن أسعار الفائدة المنخفضة تصعد بأسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك أمس الأربعاء إنه مع انخفاض التضخم وارتفاع البطالة، ربما يكون "الوقت قد حان للتحرك" نحو خفض أسعار الفائدة، لكنه ظل حذرا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يراهن المتداولون بشكل كامل على أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل 25 نقطة أساس مع احتمال بنسبة 34.5 بالمئة أن يخفضها بنسبة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وفي الشرق الأوسط، يتواصل القتال في قطاع غزة بين إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتستمر محادثات بوساطة دولية لإنهاء الصراع، فيما تتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إحراز أي تقدم.

وأضافت خاندوشكو "تظهر الأحداث الجيوسياسية في الآونة الأخيرة أنه من الأفضل البقاء على الجانب الآمن، ولا شيء أكثر موثوقية من الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 29.48 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 940.85 دولار. وسجل البلاديوم 946.16 دولار.