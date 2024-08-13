الذهب يهبط مع جني الأرباح وترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع جني الأرباح بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بينما ينتظر المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تقدم مزيدا من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0259 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2462.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية.

فيما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 2502.40 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "حقق الذهب بداية قوية في الأسبوع على الرغم من تراجعه بشكل معتدل بسبب بعض عمليات جني الأرباح الطفيفة".

وأضاف "ستستفيد الأسعار إذا جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة منخفضة، وهو ما من شأنه أن يجدد الآمال في خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في سبتمبر".

وينتظر المتعاملون بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، يليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء

ويتوقع المتداولون بنسبة 50 بالمئة خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال ووترر "إذا أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلا بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، فقد يدفع هذا سعر الذهب إلى الارتفاع إلى مستوى 2500 دولار".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 27.67 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 933.96 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 914.25 دولار.