رغم ارتفاعها اليوم.. أسعار الذهب تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

تتجه أسعار الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية رغم ارتفاعها اليوم قبل قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2374.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض واحدا بالمئة خلال الأسبوع. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2371.00 دولارا.

وقالت سوجاندا ساشديفا مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي "يشهد المعدن النفيس حاليا فترة التقاط أنفاس قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع في الربع الأخير من هذا العام".

وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية الأميركية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من المحفزات الرئيسية التي قد تؤدي إلى انتعاش كبير في الأسعار.

وينصب تركيز الأسواق، اليوم، على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو، وهي مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي. ومن المقرر صدور البيانات عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت بيانات أمس، أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، إلا أن ضغوط التضخم تباطأت مما يبقي على توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعادة ما تزيد جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 27.95 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 941.25 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 914.68 دولار.