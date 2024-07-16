ارتفاع أسعار الذهب وسط تفاؤل حيال خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.

بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2425.69 دولارا للأوقية (الأونصة). وأمس، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ 20 مايو عندما صعد المعدن إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولارا.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2431.80 دولارا.

وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي "واصل باول وضع الأساس لخفض الفائدة القادم.

وترجح الأسواق تماما الآن خفض سعر الفائدة في سبتمبر مما قد يبقي المعنويات حيال أسعار الذهب مدعومة جيدا في الفترة التي تسبق الخفض".

وقال باول أمس إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تزيد إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الاتحادي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وعندما تنخفض أسعار الفائدة، عادة ما تزداد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش اليوم وتعليقات مسؤولين آخرين بالاحتياطي الاتحادي لمزيد من الدلائل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.75 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.26 دولارا بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 954.18 دولارا.