نمو الوظائف في أمريكا بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة نمو عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات ، بعد النمو القوي له خلال الشهور العديدة السابقة.

وقالت الوزارة إن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها الاقتصاد الأمريكي في القطاعات غير الزراعية خلال الشهر الماضي بلغ 175 ألف وظيفة بعد توفي 315 ألف وظيفة خلال آذار/مارس وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بمقدار 243 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 303 آلاف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

كما أشار تقرير وزارة العمل إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 9ر3% مقابل 8ر3% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار معدل البطالة دون تغيير.