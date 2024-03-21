البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 50 %

رفع البنك المركزي التركي، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع، من 45 في المائة إلى 50 في المائة، مشيراً إلى الحاجة المستمرة لمواجهة التضخم المتصاعد في البلاد.

وكانت التوقعات مائلة بشدة نحو تثبيت سعر الفائدة قبل الانتخابات المحلية في تركيا المقرر إجراؤها في 31 مارس.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان عقب القرار: "في فبراير، بقيادة تضخم الخدمات، كان الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري أعلى من المتوقع». وأشار إلى أن واردات السلع الاستهلاكية والذهب تباطأت، مما أدى إلى تحسين رصيد الحساب الجاري في تركيا، لكن الطلب المحلي ظل "مرناً".

وقال البيان: "إن استقرار تضخم الخدمات وتوقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية يبقي ضغوط التضخم حية. تراقب اللجنة من كثب مدى توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات، وتأثير زيادات الأجور على التضخم".

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك التركي إلى 67 في المائة في فبراير، مما أثار المخاوف من أن البنك المركزي التركي - الذي أشار قبل شهر من ذلك إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة المؤلمة التي استمرت ثمانية أشهر قد انتهت - قد يضطر للعودة إلى تشديد السياسة النقدية.