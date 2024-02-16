ارتفاع الدولار وسط تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية

ارتفع الدولار اليوم ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي إذ يقيم المتعاملون أحدث البيانات الاقتصادية ووسط توقعات قوية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو، في حين استقر الين حول المستوى المهم معنويا عند 150 ينا للدولار.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة رئيسية 0.13 بالمئة إلى 104.40 اليوم الجمعة، بعد أن انخفض 0.4 بالمئة أمس الخميس. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بواقع 0.3 بالمئة.

وتراجع الدولار أمس الخميس بعد بيانات أميركية متباينة إذ انخفضت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في يناير في حين سلط تقرير منفصل الضوء على قوة سوق العمل.

وبددت سلسلة من البيانات الأميركية القوية أي توقعات باقية بشأن تخفيضات مبكرة وعميقة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 80 بالمئة خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يتجه المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بداية من مارس.

ويتوقع المتعاملون الآن تخفيضات بمقدار 94 نقطة أساس هذا العام، وهو أقرب إلى توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض 75 نقطة أساس، وأقل بشكل كبير من التخفيضات البالغة 160 نقطة أساس التي كانت تدور حولها التوقعات في نهاية 2023.

وتراجع الين الياباني 0.22 بالمئة إلى 150.26 للدولار، ويحوم حول مستوى 150، وهو المستوى الذي يضع السوق في حالة تأهب لتدخل محتمل من جانب اليابان.

وخسر الين، الذي يتأثر بشدة بأسعار الفائدة الأميركية، ستة بالمئة مقابل الدولار هذا العام مع تراجع المتعاملين عن توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0761 دولارا، متجها إلى انخفاض طفيف خلال الأسبوع وبالقرب من أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر عند 1.0695 دولارا الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلي 1.2582 دولار بانخفاض 0.15 بالمئة خلال اليوم وفي طريقه لخسارة بواقع 0.4 بالمئة للأسبوع.