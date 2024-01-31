المركزي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء لكنه ألمح بقدر كبير إلى خفضها في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

وتمت الموافقة بالإجماع على البيان الأخير، الذي ترك سعر الفائدة القياسي للبنك لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50%.