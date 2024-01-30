الدولار يتحرك في نطاق ضيق ترقباً لقرار "المركزي الأميركي"

جرى تداول الدولار، اليوم الثلاثاء، ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة.

وتستهل بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أسبوعا من البيانات المتعلقة بسوق العمل المحلية والتي تبلغ ذروتها بصدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير يوم الجمعة. وستعطي البيانات المزيد من المؤشرات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم.

واستقر مؤشر الدولار خلال ساعات التداول الآسيوية حيث تم التداول مؤخرا حول 103.50 مع تحرك المتعاملين في السوق بحذر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر يومين.

ومع توقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في المؤتمر الصحافي غداً الأربعاء، وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 46% أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في مارس، بانخفاض من 73.4% قبل شهر، إذ تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال مرنا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس، وفق وكالة "رويترز": "أظن أن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لن يكون متشائما كما تشير أسعار السوق الحالية".

وانخفض اليورو 0.09% إلى 1.0822 دولار قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، إذ تشير التوقعات إلى مؤشرات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكا قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع. وفي آسيا، تراجعت العملة الأميركية بنسبة 0.06% مقابل الين عند 147.38 للدولار.