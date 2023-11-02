الذهب يلمع بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1991.80 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الاتحادي يبدو وكأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى".

وأبقى الاحتياطي أمس، أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 926.08 دولار وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1114.02 دولار.