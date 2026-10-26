النفط يتراجع من أعلى مستوياته في 6 أشهر

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعد ارتفاعها إلى مستويات قاربت أعلى مستوياتها في ستة أشهر أواخر الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.14 دولار، أو 2.07%، إلى 101.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:32 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.12 دولار، أو 1.82%، إلى 114.60 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت نحو 3 دولارات عند التسوية يوم الجمعة، لينهي خام برنت الأسبوع على مكاسب بلغت 6%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.3%.