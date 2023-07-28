"واتساب" يطرح أدوات أمان جديدة عند تلقي رسالة من رقم مجهول

في خطوة جديدة لحماية مستخدميها، أعلنت شركة "ميتا" أنها طرحت عبر تطبيق "واتساب"، أدوات أمان جديدة للمستخدمين عند تلقي رسائل من أرقام هواتف غير معروفة.

وذكر موقع "وابيتا إنفو" المعني بأخبار "واتساب"، أمس الخميس، أن التطبيق سيعرض شاشة أدوات أمان جديدة في المرة الأولى التي يتلقى فيها المستخدم رسالة من رقم هاتف غير معروف له.

وأشارت إلى أن الأدوات "توفر بعض المعلومات المتعلقة بكيفية البقاء بأمان في الدردشة، عن طريق التحقق من اسم الملف الشخصي وصورته ورمز الهاتف الدولي".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي إلى جانب الأدوات التي كانت موجودة في السابق، حيث يمكن للمستخدمين حظر جهات الاتصال غير المعروفة أو إبلاغ فريق الإشراف عنها.

وأوضح الموقع أنه في حال تلقي المستخدم رسالة من رقم هاتف غير معروف، فإنه لن يتم إخطار المرسل بأن رسالته قد قرئت إلا إذا وافق المتلقي على خيار "الرد" أو "إضافة جهة الاتصال إلى دفتر العناوين"، مما يوفر مزيداً من الخصوصية والتحكم للمستخدمين.

وأعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب إطلاق ميزة رسائل الفيديو القصيرة، وذلك بعد بضعة أسابيع من بدء اختبارها، وأنها ستتوفر للجميع خلال الأسابيع القادمة.

ولفتت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في بيان على مدونتها إلى أن الرسائل الصوتية في واتساب غيرت الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص؛ من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة.

وأوضحت واتساب أنه يمكن استخدام رسائل الفيديو للرد على الدردشات في الوقت الفعلي لتعبر مرئياً عما يريدون قوله من خلال مقطع تصل مدته إلى 60 ثانية.