الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 15 شهراً

ارتفع الدولار الأميركي من أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة من العملات، أمس، بعدما حققت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) المتعلق بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية بأقل من المتوقع في يونيو حزيران، وسجلت زيادة 0.2 بالمئة خلال الشهر. كما جرى تعديل بيانات مايو أيار بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 بالمئة بدلا من 0.3 بالمئة كما ورد سابقا.

وانخفض الدولار بعد تباطؤ مكاسب أسعار المستهلكين والمنتجين في يونيو حزيران، مما عزز التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيتوقف لاحقا عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو تموز الجاري.

وصعد مؤشر الدولار في أحدث تعاملات اليوم 0.04 بالمئة عند 99.924 نقطة بعدما انخفض في وقت سابق إلى 99.549 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2022.

وارتفع الدولار 0.10 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 138.83 بعدما انخفض إلى 137.245 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 17 مايو أيار.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر إذ سجل 1.1229 دولار بعدما وصل في وقت سابق إلى 1.12760 دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2022.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.22 بالمئة إلى 1.3046 دولار بعدما وصل إلى 1.31440 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022.

ونزل الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6813 دولار بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو تموز عن البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء والذي لم يذكر أي مفاجأة كبيرة حول توقعات سعر الفائدة.