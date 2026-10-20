النفط يتراجع وبرنت عند 109.06 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما سجل خام برنت في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ 20 مايو، عند 110.70 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، بما يعادل 0.45%، إلى 109.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر، التي ينتهي أجلها اليوم، بنسبة 0.33% إلى 103.32 دولار، فيما انخفض عقد ديسمبر، الأكثر تداولاً، 46 سنتاً أو 0.47% إلى 98.08 دولار.