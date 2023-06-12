"إياتا" تتوقع انتعاش أرباح شركات الطيران إلى 9.8 مليار دولار في 2023

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" انتعاش أرباح شركات الطيران لتصل إلى 9.8 مليار دولار في عام 2023، بدعم نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من النفقات ما يعزز ربحية الشركات.

وذكر الاتحاد، في تقرير حديث اليوم، أن توقعاته الحالية هي أكثر من ضعف التوقعات السابقة الصادرة في ديسمبر الماضي والبالغة 4.7 مليار دولار.

وبحسب التقرير، من المتوقع وصول الأرباح التشغيلية لقطاع الطيران إلى 22.4 مليار دولار في 2023، وهو ما يعكس تحسناً كبيراً في التوقعات مقارنة مع التوقعات في ديسمبر الماضي، والتي قدرت بـ 3.2 مليار دولار أرباح تشغيلية.

وقدر التقرير أن يسافر حوالي 4.35 مليار شخص في 2023، وهو ما يقترب من رقم المسافرين الذين سافروا في 2019 عام ما قبل الجائحة، ووصل إلى 4.54 مليار شخص.

ورجح التقرير نمو إجمالي الإيرادات في قطاع الطيران بنسبة 9.7% على أساس سنوي ليصل إلى 803 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات القطاع 800 مليار دولار منذ عام 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": تجاوز الأداء المالي لشركات الطيران في عام 2023 التوقعات، ويعود هذا إلى العديد من التطورات الإيجابية، إذ رفعت الصين قيود الجائحة في وقت سابق من العام، فيما لا تزال عائدات الشحن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من أن كميات الشحن ما تزال أقل من مستوياتها قبل الجائحة.