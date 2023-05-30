الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16"

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16"، وأرسلت على متنها ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية في مهمة تستغرق خمسة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أنه تم إطلاق سفينة الفضاء على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 إف"، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وسيقوم رواد فضاء "شنتشو-16" بإجراء اختبارات وتجارب واسعة النطاق في المدار في مختلف المجالات ودراسة الظواهر الكمومية الجديدة وأنظمة التردد الزمني الفضائي عالية الدقة والتحقق من النسبية العامة وأصل الحياة.

وسيشهد أفراد الطاقم، وهم جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو، عملية التحام كل من مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-5" وسفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-17"، بالإضافة إلى مغادرة كل من سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-15" و"تيانتشو-5".