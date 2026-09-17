الإمارات وكندا تدفعان شراكتهما الاقتصادية إلى آفاق أوسع

التقى وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، رئيس وزراء كندا، مارك كارني، وذلك على هامش فعاليات «قمة كندا للاستثمار 2026» التي تستضيفها مدينة «تورونتو» بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات.

وفي مستهل اللقاء، نقل الزيودي إلى رئيس الوزراء الكندي، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لكندا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، رحّب كارني بالدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق له، وحمّله تحياته إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتنامية مع دولة الإمارات، وتطلعه إلى مواصلة تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار.

وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الطاقة النظيفة، والمعادن الأساسية، والذكاء الاصطناعي، والأغذية، والزراعة، والطيران، والفضاء، والبنية التحتية.

وأكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، الذي أُعلن خلال زيارة رئيس الوزراء كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.

كما تناول اللقاء التقدم المحرز منذ اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا في يوليو الماضي، والتي أُنجزت في مدة قياسية.

وقال الزيودي: «قطعت الإمارات وكندا خطوات مهمة خلال الفترة الماضية للارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، سواء من خلال اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في زمن قياسي، أو عبر إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، ونعمل اليوم على تحويل هذا الزخم إلى مشاريع ملموسة في قطاعات تُشكّل محركات رئيسة لاقتصاد المستقبل، مثل الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية الزراعية والطيران والفضاء».