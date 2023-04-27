مايكروسوفت تنتقد حجب الاستحواذ على أكتيفيجن

انتقد براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مايكروسوفت، قرار هيئة المنافسة والأسواق البريطانية المعنية بمراقبة المنافسة بحجب عملية استحواذ مايكروسوفت على شركة ألعاب الفيديو أكتيفيشن بليزارد مقابل 7ر68 مليار دولار، واصفا الأمر بأنه "يوم سيء لبريطانيا".

وقال لبرنامج توداي المذاع عبر قناة إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ راديو فور، إنه "محبط للغاية" حيال الخطوة وأنه "ربما أسوأ يوم" في تاريخ الشركة في المملكة المتحدة الممتد على مدار 40 سنة.

ولكن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية دافعت عن قرارها بحجب صفقة مايكروسوفت للاستحواذ على أكتيفيجن، وقالت إن المملكة المتحدة "منفتحة بالطبع على الأعمال التجارية".

وقالت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا إن الأمر يأتي بعدما حالت هيئة المنافسة والأسواق أمس الأربعاء، دون عملية الاستحواذ بسبب مخاوف في قطاع ألعاب الفيديو السحابية.

وكانت شركة مايكروسوفت المالكة لشركة إكس بوكس قد أبرمت صفقة لشراء الشركة المصنعة لكاندي كراش وكول أوف ديوتي في يناير 2022.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إن عملية الاستحواذ كان من شأنها أن تجعل مايكروسوفت أقوى في ألعاب الفيديو السحابية -حيث يتم لعب ألعاب الفيديو باستخدام الخوادم البعيدة دون الحاجة لتحميلها- "مما سيتسبب في خنق المنافسة في هذه الأسواق النامية".

وقدمت مايكروسوفت مقترحا في محاولة للتصدي للمخاوف ولكن هيئة المراقبة قالت إنه يحتوي على "عدد من أوجه القصور الكبيرة".

وقالت مايكروسوفت وأكتيفيجن إنهما سوف يستأنفان القرار.