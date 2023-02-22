ارتفاع طفيف للذهب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1835.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1844 دولارا للأوقية.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر نشر محضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم.

ورفع البنك الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي جرى يومي 31 يناير والأول من فبراير ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية فوق مستوى خمسة بالمئة بحلول مايو على أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.347 بالمئة في يوليو.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 944.18 دولار.

ونزل المعدنان من أعلى مستوياتهما في أسبوع المسجل أمس.

وانخفض البلاديوم 0.4% مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.