فيسبوك وإنستغرام: شركة ميتا تعلن عن رسوم شهرية مقابل العلامة الزرقاء

أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام أن مستخدمين منصتي التواصل الاجتماعي يمكنهم دفع اشتراك شهري من أجل الحصول على علامة التحقق الزرقاء.

وتبلغ تكلفة علامة ميتا الزرقاء 11.99 دولارًا في الشهر لمستخدمي متصفح الويب، أو 14.99 دولارًا لمستخدمي نظام "آي أو أس".

وسيكون ذلك متاحًا في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع.

وقال رئيس ميتا التنفيذي مارك زوكربيرغ إن الخطوة تساهم في تحسين الأمان والمصداقية على تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي قرار ميتا بعد أن طبق إيلون ماسك، مالك تويتر، نظام دفع مقابل علامة التحقق في نوفمبر2022.