الرياض تستضيف القمة العالمية للسفر والسياحة عبر "ميتافيرس"



تستضيف السعودية للمرة الأولى النسخة ال22 من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، ابتداءً من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، بمشاركة قادة قطاع السياحة حضوريًا، ويشاهدها ويشارك في جلساتها العديد من المهتمين من مختلف أنحاء العالم من خلال الواقع المعزز عبر ميتافيرس.

كما ستتاح للحاضرين الفرصة عبر ميتافيرس لمشاهدة الجلسات الحوارية والتفاعل معها كما تحدث واقعيًا على مسرح القمة العالمية وهو ما يُمكّن للمستثمرين المهتمين في كل انحاء العالم اكتشاف فرص الاستثمار والمشاركة في العديد من الجلسات التي سيتم بثها مباشرة من الرياض، كما يمكن للراغبين في الحضور اختيار الانضمام عبر ميتافيرس أو على البث المباشر العام على:

https://metaverse.globalsummitriyadh.com/

ومن بين المشاركين الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، خلال جلساتٍ متعددة لمناقشة التحديات المستقبلية التي تؤثر على قطاع السفر والسياحة بعد جائحة كوفيد-19.

وقال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في تصريحات صحافية: "تُقام القمة العالمية في الرياض مع دخول قطاع السياحة حقبة جديدة من الازدهار. وستجمع القمّة قادةً عالميين من القطاعين العام والخاص، لتكون بذلك حجر أساس لبناء مستقبل أفضل ومشرق يستحقه القطاع".