رولكس ترفع الأسعار مجددا في أوروبا

رفعت شركة رولكس السويسرية أسعار مبيعات التجزئة لساعاتها في أوروبا، للمرة الثانية خلال العام الجاري بسبب تقلب أسعار العملات بما في ذلك الدولار الأمريكي القوي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت الشركة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي تنتج ساعات دايتونا وصبمارينر وأويستر بربتشوال، إنها رفعت الأسعار في القارة بواقع نحو 5 %.

ويأتي ذلك عقب زيادة مماثلة في المملكة المتحدة في سبتمبر، ردا على تراجع قيمة الجنيه الإسترليني والذي جعل الساعات المرموقة تباع في بريطانيا بسعر رخيص للغاية للمشترين الأمريكيين الذين يتسوقون بالدولار.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، وتلقت وكالة بلومبرغ للأنباء نسخة منه، إنه اعتبارا من الشهر الجاري "هناك تعديل لأسعار منطقة اليورو جراء تقلبات سعر العملات".

وتمثل هذه الخطوة على مستوى أوروبا، المرة الثانية التي ترفع فيها رولكس أسعار التجزئة هذا العام.

وفي يناير الماضي، تم رفع الأسعار في أغلب الأسواق، بمتوسط حوالي 3.5 % لجميع خطوط موديلاتها، ليرتفع سعر بعض الموديلات الرياضية الفولاذية التي تتمتع بطلب قوي بما يصل إلى 10 %.

