الرياض تستضيف قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر 28 نوفمبر



كشفت اللجنة المنظمة للنسخة الـ22 من قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر؛ أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف القمة التي تقام تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2022، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وستناقش القمة وفق بيان صحافي عدداً من المواضيع المهمة وعلى رأسها تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي حول العالم، وتعزيز مرونة قطاع السياحة وقدرته على مواجهة مختلف التحديات بالمستقبل، كما سيبحثون سبل ضمان استدامة القطاع.

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب: "ستشهد المملكة انعقاد أعمال القمة العالمية بالتزامن مع دخول قطاع السياحة فيها حقبة جديدة من الازدهار". وأضاف "ستجمع القمة قادة ورواد القطاع من كلا القطاعين العام والخاص في العالم، ما يعزز دورها الأساسي في النهوض بمستقبل القطاع وتنميته".

وتابع "ما من شكٍ أن أهدافنا الطموحة في مجالات الاستثمار والاستدامة، وتجربة السفر يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين دول العالم. وفي هذا الصدد، ستوفر القمة العالمية التي تعقد بالرياض منصة فريدة لهذه المباحثات المهمة".

ويبرز من المتحدثين والمشاركين: أرنولد دونالد نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرنفال كوربوريشن ورئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر؛ وأنتوني كابوانو الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية؛ وبول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي؛ وكريستوفر ناسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لهيلتون؛ وماثيو أبشيرش الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيرتوزو؛ وجيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.