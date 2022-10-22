بنك إنجلترا، هو البنك المركزي للمملكة المتحدة، ويشرف على السياسة النقدية، فضلاً عن إصدار العملة.

كما ينظم عمل البنوك والشركات المالية وأنظمة الدفع في البلاد.

تأسس بنك إنجلترا عام 1694 كبنك خاص لجمع الأموال للحكومة، وعمل أيضاً كبنك تجاري يقبل الودائع.

وفي عام 1844، منحه قانون ميثاق البنك احتكاراً لإصدار الأوراق النقدية في إنجلترا وويلز.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، قامت حكومة المملكة المتحدة بتأميم بنك إنجلترا.

ومنذ عام 1997، يُعد بنك إنجلترا المسؤول عن تحديد سعر الفائدة القياسي في المملكة المتحدة، عندما نقلت الحكومة سلطتها على السياسة النقدية في المملكة المتحدة إلى البنك.

وتعمل لجنة السياسة النقدية (MPC) التابعة لبنك إنجلترا على متابعة مهمتها الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار من خلال استهداف معدل تضخم سنوي تحدده الحكومة ليكون أكثر توافقاً مع هذا الهدف.