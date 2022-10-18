تعرف السياسة النقدية بالأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للدولة للسيطرة على المعروض الكلي من النقد وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوظيف استراتيجيات مثل مراجعة أسعار الفائدة وتغيير متطلبات الاحتياطي المصرفي. وتعمل السياسة النقدية على التحكم في كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد والقنوات التي يتم من خلالها توفير الأموال الجديدة.

وقد يراجع البنك المركزي في أي دولة أسعار الفائدة التي يفرضها على إقراض الأموال إلى البنوك.

ومع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، تعدل المؤسسات المالية الأسعار للشركات أو مشتري المنازل.

ويُنظر إلى السياسات النقدية على أنها إما توسعية أو انكماشية اعتماداً على مستوى النمو أو الركود الاقتصادي. وتزيد السياسة الانكماشية من أسعار الفائدة وتحد من المعروض النقدي القائم لإبطاء النمو وتقليل التضخم، حيث ترتفع أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد وتقليل القوة الشرائية للنقود.

لكن خلال فترات التباطؤ أو الركود، تؤدي السياسة التوسعية إلى نمو النشاط الاقتصادي.

وعن طريق خفض أسعار الفائدة يصبح الادخار أقل جاذبية، ويزداد إنفاق المستهلك والاقتراض.