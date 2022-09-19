655 مستثمر دولي من 37 دولة يشاركون في مؤتمر هيرمس بدبي

أطلقت المجموعة المالية هيرميس القابضة، البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أعمال الدورة السنوية السادسة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية لأكثر من 205 شركات، من 33 دولة فضلًا عن أكثر من 655 مستثمر دولي ومديري صناديق من أكثر من 270 مؤسسة من أبرز المؤسسات العالمية من 37 دولة.

ويواصل المؤتمر، الذي انطلقت نسخة العام الجاري تحت عنوان "تجاوز تحديات التضخم واستكشاف الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة"، منح ممثلي أبرز المؤسسات الاستثمارية ومديري صناديق الاستثمار الدولية فرصة فريدة للاطلاع على أبرز تطورات وتوجهات الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة،كريم عوض، أن نسخة هذا العام من المؤتمر الاستثماري وهو الأكبر من نوعه حتى الآن، تنطلق بالتزامن مع مرور الأسواق الناشئة والمبتدئة بالعديد من التحديات في ظل الصعوبات والتقلبات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار عوض إلى أنه بالرغم من قدرة دول العالم على تجاوز تداعيات جائحة (كوفيد – 19)، غير أن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق تقف عائقًا أمام جني ثمار الانتعاش الاقتصادي.

وأكد عوض الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في ظل هذه التحديات باعتبارها حلقة الوصل بين مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما سينعكس في جهودها المتواصلة لمساعدة المستثمرين على اغتنام فرص النمو الواعدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة بمختلف الأسواق التي تعمل بها الشركة.

وسوف يشهد المؤتمر في نسخة العام الجاري مشاركة من أبرز المؤسسات التي تمثل قطاعات متعددة، بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية، والطاقة، والقطاع المصرفي، والتمويل، والرعاية الصحية، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والمرافق، والتطوير العقاري، وغيرها.

ومن جانبه، أوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن النجاح الذي حققته المجموعة المالية هيرميس على صعيد تنفيذ توسعاتها المخططة بالأسواق الناشئة والمبتدئة خلال العامين الماضيين، قد ساهم في تعزيز دورها الرائد في المنطقة من خلال هذا المؤتمر باعتباره الحدث الاستثماري الأكبر من نوعه لبحث فرص الاستثمار بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وأعرب عبيد عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الضخم باعتباره الملتقى الفريد الذي يجمع بين المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات التي تعمل في الأسواق الواعدة بالمنطقة. وأكد عبيد أن المؤتمر يشهد إقبالًا واسعًا هذا العام من كبرى المؤسسات الدولية والاستثمارية في العالم، وتتطلع الشركة إلى تنظيم ذلك المؤتمر الذي يحظى بشهرة وسمعة عالمية خلال السنوات القادمة.