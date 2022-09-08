لليوم الثالث على التوالي.. مصر تشهد ارتفاعاً في سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار في مصر صباح اليوم، لليوم الثالث على التوالي، ليسجل 19.27 جنيه للشراء و19.30 للبيع.

عاد الدولار ليسجل مكاسب مقابل الجنيه المصري بدءاً من الثلاثاء الماضي، وذلك بعد استقراره منذ بداية الشهر الحالي.

وتسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر في الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن بضائعهم من الجمارك.

وارتفع سعر الدولار صباح اليوم داخل البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل سعر 19.2 جنيها للشراء و19.3 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الدولار ليسجل سعر 19.22 جنيها للشراء وسجل الدولار سعر 19.28 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الدولار داخل بنك مصر 19.22 جنيها للشراء، و19.28 جنيها للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 19.24 جنيها للبيع، و19.3 جنيها للشراء.