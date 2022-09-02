أطلقت حملة مبيعات في الخليج العربي لمشروع «نمبر ون غروفنور سكوير«

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «UK Lodha» للتطوير العقاري، غابرييل يورك، إنه ومع استمرار زيادة الإيجارات في العاصمة البريطانية لندن، فإن العائد على سعر الشراء سيتحسن أيضاً، كاشفاً أن العائد الإجمالي الذي يحققه مالكو شقق «Lodha» يراوح عادةً بين 3.5% و4.5% سنوياً، بحسب المشروع والموقع.

وأوضح أنه في ضوء التوقعات الخاصة بنمو أسعار العقارات في مدينة لندن على مدى السنوات الخمس المقبلة، والذي يبلغ متوسطه نحو 25%، فإن ذلك سيسهم في تعزيز العائدات للمستثمرين، مشيراً إلى أن سعر الصرف عامل آخر يراقبه المشترون من دول مجلس التعاون الخليجي عن قرب، ويوفر آلية ثالثة لتعزيز العائدات.

حملة مبيعات

وذكر يورك أن الشركة التابعة لمجموعة «Lodha Group» والتي تتخذ من لندن مقرّاً لها، أطلقت أخيراً حملة مبيعات خاصة بها في دول الخليج العربي، لمشروع «نمبر ون غروفنور سكوير السكني»، الذي يقع في قلب «مايفير» بمدينة لندن، لتوفير تجارب إقامة مصممة بحسب الطلب لـ 44 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 12 ألف قدم مربعة.

وكشف أن المشروع يضم صالة رياضية خاصة، ومسبحاً، و«سبا»، وسينما، ويُركّز على توفير أجواء من الصحّة والرفاهية، لتشجيع سكان المشروع على تبنّي أسلوب عيش متكامل، في ظلّ تسارع وتيرة الحياة خلال جائحة «كوفيدـ19».

العائد السنوي

وأضاف يورك: «يراوح العائد الإجمالي الذي يحققه مالكو شقق (Lodha) عادةً بين 3.5% و4.5% سنوياً، بحسب المشروع والموقع»، لافتاً إلى أن كلاً من «نمبر ون غروفنور سكوير»، وكينسينجتون «هولاند بارك جيت» من الوجهات المعروفة والشائعة لزوار المملكة المتحدة من منطقة الخليج العربي.

تجربة مذهلة

وأكد أن استراتيجية التسويق لدول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في ضمان تمتع المالكين الحاليين بتجربة مذهلة في منازلهم لدى الشركة، بحيث يستمرون في مشاركة آرائهم الإيجابية حول جودة وخدمة المجموعة مع أصدقائهم.

ولفت إلى أن بعض المتعاملين الأوائل والحديثين كانوا من المواطنين الإماراتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالنسبة لمشروع «نمبر ون غروفنور سكوير» السكني، وبالتالي انتشرت سمعة هذا المشروع بشكل طبيعي.

وبيّن أن المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي معتادون جداً على المساكن المزودة بالخدمات، مشيراً إلى مستوى الخدمة المقدم من «سانت أماند»، العلامة التجارية المتخصصة للخدمات في الشركة.

التمويل العقاري

وتابع يورك: «قام متعاملونا بترتيب تمويل الرهن العقاري من خلال أكثر من 30 من أكبر مزودي الرهن العقاري، ما يعني أن علامتنا التجارية ومنتجاتنا معروفة لمجموعة واسعة من المقرضين»، مؤكداً أنه يمكن للشركة دعم المشترين في عملية تقديم طلبات الرهن العقاري.

ويقع مشروع «نمبر ون غروفنور سكوير» بين ربوع أضخم ساحة في لندن، بالقرب من شارعي «بوند» و«ماونت»، في وقت أكدت فيه «Lodha» أنها تمتلك عقارات قيد الإنشاء أو أخرى مكتملة، تقدّر قيمتها بـ 1.9 مليار جنيه إسترليني.