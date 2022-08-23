الأسهم الأمريكية تواصل تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي

هبطت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية خلال تعاملات اليوم، لتواصل تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن سجلت أمس أسوء أداء يومي منذ يونيو الماضي.

ووفقاً لبيانات الأسواق الأمريكية، انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.17% أو ما يعادل 7 نقاط ليصل إلى 4130.68 نقطة.

وهبط مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 9.45 نقطة أو ما نسبته 0.07 % وصولاً إلى 12374.27 نقطة، في حين نزل مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.49 % توازي 162.32 نقطة ليبلغ مستوى 32908.61 نقطة.

وتراجع أداء المؤشرات الأوروبية مع انخفاض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.02% إلى 13228.66 نقطة، ونزل مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.12% وصولا إلى 6370.98 نقطة.

ونزل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.71% إلى 7480.71 نقطة، وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.42% ليصل عند 431.27 نقطة، فيما هبط مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 0.04% إلى 3656.4 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 1.19% أو ما يعادل 341.75 نقطة ليصل إلى 28452.75 نقطة، فيما نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.06% توازي 21 نقطة ليصل عند مستوى 1971.44 نقطة.

وهبطت الأسهم الصينية مع تراجع مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 0.04% ليقفل عند 3278.22 نقطة، فيما نزل مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.78% إلى مستوى 19503.25 نقطة.