"آبل" تحذر من ثغرة أمنية تسمح بالتحكم بأجهزتها

أوصت "آبل" أصحاب بعض النماذج من هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية وحواسيب "ماك" بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم بهذه الأجهزة.

وتطال هذه المشكلة النسخة السادسة من هواتف "آي فون" والنسخات التالية وكلّ أجهزة "آي باد برو" والجيل الخامس من "آي باد" والأجيال اللاحقة وكلّ حواسيب "ماك"، وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني للشركة التي تتّخذ في كوبرتينو (ولاية كاليفورنيا) مقرّا لها.

وكشفت "آبل" أن النسخة السابقة من برنامج التشغيل تتضمّن "تطبيقا قد يتيح استخدام رمز تعسفي" يوفّر النفاذ إلى الجهاز ويسمح للقرصان المعلوماتي بالتلاعب به.

وأشارت "آبل" إلى إنه "من الممكن أن تكون هذه الإمكانية قد استغلّت" من قبل قراصنة معلوماتية، من دون مزيد من التفاصيل.

وأردفت أنه من الممكن استغلال هذه الثغرة بواسطة "محتويات انترنت خبيثة".

ولإصلاح الخلل، حثّت "آبل" المستخدمين على تحميل النسخة 15.6.1 من برنامج التشغيل "آي او اس" لهواتف "آي فون" و"آي باد او اس" 15.6.1 لأجهزة "آي باد" و"ماك او اس مونتيري" 12.5.1 لحواسيب "ماك".

وأفادت المجموعة الأميركية بأن باحثين لم تكشف عن هويتهم أبلغوها بوجود الثغرة.

ويولي عملاق المعلوماتية أهمية قصوى لحماية البيانات الشخصية وللأمن السيبراني.

وفي نيسان/أبريل 2021، ألزمت التطبيقات المستخدمة على هواتف "آي فون" بالحصول على إذن المستخدمين إذا ما أرادوا أن تجمع بيانات عنهم بشأن استخدام تطبيقات أخرى وتصفّح الانترنت.

وحرم هذا التعديل في نظام "آي او اس" تطبيقات تعوّل كثيرا على الإعلانات، مثل "فيسبوك" و"سنابتشات"، من أدوات قيّمة كانت تدرّ عليها عائدات إعلانية كبيرة.

