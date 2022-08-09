مسؤول ليبي : مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى طرابلس

أكد مدير مطار "معيتيقة" في العاصمة الليبية طرابلس، لطفي الطبيب، وصول أولى رحلات شركة "مصر للطيران" إلى طرابلس صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الطبيب، إن مصر للطيران ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار معيتيقة بطرابلس ومطار القاهرة.

ووفقا لتصريح الطبيب، تعتبر مصر للطيران ثالث شركة طيران غير محلية تعود للأجواء الليبية بعد شركتي الخطوط التونسية، والتونسية السريعة اللاتي عادتا لتسيير رحلات بين طرابلس وتونس قبل نحو سنة.

وكانت الشركة المصرية أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عن بدء عودة رحلاتها من وإلى ليبيا بعد غياب دام سبع سنوات.

يذكر أن شركات الطيران غير الليبية توقفت عن التعامل مع المطارات الليبية بعد الحرب الأهلية التي بدأت منتصف عام 2014 والتي أدت إلى انقسام البلاد سياسيا، بالإضافة لآثارها المباشرة على المطارات الليبية، حيث تم خلال تلك الحرب تدمير مطار طرابلس العالمي بشكل كامل، وساهم الانفلات الأمني في تعثر إعادة تشييده حتى الآن.

وتعمل في ليبيا الآن 3 مطارات دولية، هي مطار معيتيقة في طرابلس، وبنينا في بنغازي، بالإضافة لمطار مصراتة.

وفي هذا الإطار، دعا مدير مطار معيتيقة كل شركات الطيران غير المحلية إلى العودة وتسيير رحلات من وإلى ليبيا، مؤكدا أن إدارة المطار تقوم بكل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة بحسب توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، من أجل ضمان تسيير كل الرحلات بشكل آمن ومستقر، وتسهيل حركة التنقل من وإلى ليبيا.

من جهة أخرى، أكد الطبيب استمرار منع شركات الطيران الليبية من دخول الأجواء الأوروبية منذ سنة 2014، مبديا أمله في مراجعة هذا الموقف الأوروبي.

وتمتلك ليبيا عدة شركات طيران، أبرزها الخطوط الليبية، والخطوط الأفريقية، وشركات الأجنحة، والبراق، وأويا والعالمية للشحن.

ومن المعروف أن جزء كبيرا من طائرات هذه الشركات تأثرت بشكل مباشر بالأحداث الأمنية والحروب والاشتباكات المتقطعة التي تشهدها ليبيا بين الحين والآخر.